DAX im Sinkflug nach US-RaketenangriffBei einem US-Raketenangriff nahe Bagdad ist ein hochrangiger irakischer Kommandeur ums Leben gekommen. Die iranische Seite kündigte umgehend Vergeltungsmaßnahmen für diese Tat an. Der DAX legte daraufhin unmittelbar den Rückwärtsgang ein. Vom Eröffnungsniveau bei knapp 13.270 Punkten ist er bis auf 13.125 Punkten gefallen. Gegenüber dem Schlusspreis des gestrigen Handelstages bei 13.385 Punkten ist der DAX in kürzester Zeit um mehr als 250 Punkte in die Knie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...