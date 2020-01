Auf ihrer Klausur in der kommenden Woche will die CSU ein Paket über fünf Milliarden Euro beschließen, das in Krankenhäuser und medizinische Versorgung fließen soll.

Die CSU will mit einem Milliardenprogramm den ländlichen Raum stärken, Krankenhäuser modernisieren, für mehr Landärzte sorgen und die medizinische Versorgung verbessern. Das geht aus einem Papier hervor, welches die Bundestagsabgeordneten in der kommenden Woche bei ihrer Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon beschließen wollen. Über das Papier berichtet die "Passauer Neue Presse" (Samstag), es liegt auch der Deutschen Presse-Agentur vor.

Konkret sieht es etwa Investitionen ...

