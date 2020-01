Die vernetzte Fertigung scheitert oft an einer vermeintlichen Nebenbaustelle: der Datenübertragung vom Sensor in die Cloud. Doch es gibt eine Lösung.

Wer das Unternehmen CloudRail in seiner Mannheimer Zentrale besucht, wird gleich am Eingang in der Arbeitswelt von morgen empfangen. Hinter der gläsernen Eingangstür leuchten drei rote Lampen zunächst knallrot. Drückt der Gast die Klingel, kann jeder Mitarbeiter aus dem Großraum dahinter sie über einen einen Klick auf seinem PC öffnen - und die Leuchten wechseln auf grün. Dass dies nicht ganz trivial ist, zeigt die angeschlossene Elektronik: Neben der Lampe über dem Eingang hängen zwei per Kabelgewirr miteinander verbundene Kästen, darunter ein WLAN-Router mit drei Antennen.

Das Durcheinander illustriert die Verbindungsprobleme, unter denen deutsche Unternehmen leiden - und die Tatsache, dass sich hier in Mannheim ein Teil der Lösung dafür findet. Zwar reden alle von smarten Fabriken und neuen, datengetriebenen Geschäftsmodellen. Doch in der Praxis scheitert das oft an den Daten selbst.

Diese aus Maschinen und Sensoren aus der industriellen Welt in die digitale Welt der Rechenzentren zu übertragen, um sie dort auszuwerten, ist extrem aufwendig. Zu aufwendig für die meisten. Nur jedes dritte Unternehmen in Deutschland nutzt deshalb gewerbliche Cloud-Dienste, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...