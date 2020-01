Nach einem sehr durchwachsenen Börsenjahr 2019 legen viele Anleger von Covestro große Hoffnungen in das neue Jahr. Ob diese erfüllt werden, steht allerdings in den Sternen. Bisher gehen Experten von einer Stagnation bei der Nachfrage im Automobilsektor aus, was den Kunststoffhersteller Covestro ebenfalls treffen würde. Es gibt noch Hoffnung! Zudem belastet sowohl der kommende Brexit als auch der Handelsstreit zwischen China und den USA die Aktienkurse. Womöglich könnten diese Probleme sich im Laufe ... (Robert Sasse)

