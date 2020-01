Evotec konnte im Abendhandel zum Abschluss der jüngsten Handelssitzungen eine kleine Sensation abliefern. Der Wert verteidigte gegen alle Annahmen eine sehr wichtige Untergrenze und dürfte schon in den kommenden Tagen die Chance auf einen weiteren Ausbruch nach oben haben. Der Turnaround, der zuletzt in den vergangenen vier Wochen eingesetzt hatte, setzt sich fort. Evotec: Sanofi und Co. treiben den Kurs an Die jüngste Aufwärtsbewegung hat zahlreiche Gründe, so die Analysen aus verschiedenen Denkschulen. ... (Frank Holbaum)

