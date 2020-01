Finanzinvestoren und Banken laden Unternehmen hohe Schulden auf, die sie anschließend verpacken und weiterverkaufen. Das erinnert an die Finanzkrise - und könnte ähnlich fatale Folgen haben.

Große Risiken für das Finanzsystem können im Verborgenen schlummern - etwa in einem beigen Einfamilienhaus in der Frankfurter Vorstadt Bad Vilbel. Der Weg dorthin führt vorbei an der S-Bahn-Station und der Pilsstube, über steile Straßen und immer größere Anwesen. Dann öffnet Daniel Scharpenack die Tür.

Der Mann, graues Haar, blaues Einstecktuch mit weißen Sternen, bittet ins Wohnzimmer. An den Wänden leuchten Bildschirme, Zahlen und Buchstaben blinken blau und rot, grün und gelb. Die Terminals des Datenanbieters Bloomberg versorgen Scharpenack und seine wenigen Mitarbeiter mit Zahlen zu jedem Winkel des Finanzmarkts. Mithilfe dieser Daten entscheidet er, wo er das Geld seiner Investoren anlegt. Die, sagt er, haben ihm einen dreistelligen Millionenbetrag anvertraut.

Scharpenacks Firma Creditvalue-Partners ist auf Finanzanlagen für Fortgeschrittene spezialisiert. Collateralized Loan Obligations (CLOs) sind Schuldpapiere meist von großen Vermögensverwaltern gegründeter Spezialgesellschaften, deren Zinssatz vom Ausfallrisiko abhängt. Als Sicherheiten kaufen die Gesellschaften Kredite meist hoch verschuldeter Unternehmen. Das Produkt ist nicht leicht zu verstehen, als Lohn der Mühe winken dafür erstaunliche Gewinne. "Wir stellen Investoren derzeit Renditen jenseits von zehn Prozent in Aussicht", sagt Scharpenack. Die Risiken seien begrenzt - wenn man wie er gut hinschaue.

Dass alle im Markt gut hinschauen - darauf wollen sich die Finanzaufseher nicht verlassen. Sie erkennen Parallelen zu Konstrukten, die in der Finanzkrise 2008 eine verhängnisvolle Rolle spielten. Deshalb warnen IWF, EZB, Bank of England und andere vor dem immensen Wachstum der Kredite an hoch verschuldete Unternehmen und dem damit verbundenen Boom der CLOs. Gerade erst hat der Finanzstabilitätsrat (FSB), in dem Notenbanker und Aufseher aus 20 Staaten sitzen, eine umfangreiche Analyse veröffentlicht. "Mehrere Faktoren legen nahe, dass die Verletzbarkeit des Marktes seit der Finanzkrise zugenommen hat", lautet ihr Fazit.

Bisher haben sich Banken und Anlagegesellschaften von solchen Mahnungen kaum beeindrucken lassen. Private-Equity-Fonds haben vielen von ihnen gekauften Unternehmen weiter hohe Schulden aufgeladen - wenn sie wenig eigenes und viel fremdes Geld einsetzen, verbessern sie ihre Rendite. Auf der Suche nach einträglichen Geschäften haben Banken die Kredite gern großzügig bereitgestellt. Jetzt aber mehren sich die Hinweise darauf, dass die Lasten für viele Unternehmen schwer, womöglich untragbar geworden sein könnten.

Wenn die Konjunktur schwächelt, sinken bei Unternehmen Umsatz und Gewinn, einer wachsenden Zahl fällt es schwer, ihre Schulden zu bedienen. Die von Banken und Investoren geschaffene Verwertungskette könnte dabei als Brandbeschleuniger wirken und eine gefährliche Abwärtsspirale in Gang setzen. Die könnte viele verschuldete Unternehmen in die Pleite reißen und Banken und Investoren hohe Verluste bescheren. Nur Gewinner?Dabei produzierte das System in den vergangenen Jahren nur Gewinner. Für die großen US-Investmentbanken, aber auch für europäische Institute wie Barclays und die Deutsche Bank war das Geschäft mit den von Profis Leveraged Loans genannten Krediten ein wichtiger Wachstumstreiber. Dank niedriger Zinsen konnten sich selbst eigenkapitalschwache Unternehmen günstig verschulden. Mit dem Verkauf eines großen Teils der Kredite an CLO-Gesellschaften und andere Investoren konnten die Banken auch die Ausfallrisiken an diese abgeben, sodass sie ihre Bilanz nicht belasteten. Die Käufer der Kredite wiederum verdienten daran, dass sie ihre Anleihen bei Versicherungen und Fonds platzierten. Die erhielten so bei scheinbar sehr ...

