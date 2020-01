Viele Analysten gehen davon aus, dass der Dollar dieses Jahr abwertet. Allerdings hatten sie das auch schon für 2019 prognostiziert - und lagen daneben.

Wenn es nach den Prognosen der Devisen-Experten weltweit gegangen wäre, hätte der US-Dollar im Jahr 2019 abwerten müssen. Die meisten hatten noch vor einem Jahr einen schwächeren Wechselkurs vorausgesagt.

Doch es kam anders: Tatsächlich hat der Dollar gegenüber dem Euro um etwas mehr als zwei Prozent zugelegt. Er profitierte von der hohen wirtschaftlichen Unsicherheit, die dazu führte, dass viele Investoren Anlagen im Dollar-Raum bevorzugten.

Für das laufende Jahr erwarten viele Analysten abermals einen schwächeren Dollar. Der Euro könnte vom Kompromiss im Handelsstreit zwischen den USA und China und nachlassenden Rezessionssorgen in Europa profitieren.

Die Entwicklung 2019 zeigt aber auch, dass Prognosen mit Vorsicht zu betrachten sind. Für Anleger kann der Wechselkurs über Gewinne oder Verluste entscheiden, vor allem, wenn sie Aktien oder Anleihen in anderen Währungen halten.

Selbst wer nur Aktien von Unternehmen aus dem Euro-Raum hält, ist von der Entwicklung an den Devisenmärkten betroffen, je nachdem in welchen Absatzmärkten die Unternehmen engagiert sind. Ein Überblick über die Erwartungen am Devisenmarkt für 2020.

Dollar hat "hohe Fallhöhe"

Als weltweite Leitwährung hat der Dollar naturgemäß die größte Aufmerksamkeit am Devisenmarkt. Gegen den Dollar sprechen aktuell mehrere Faktoren. Zum einen ist er relativ hoch bewertet. Gemessen an der Kaufkraft liegt er bei etwa 1,40 Dollar pro Euro - aktuell notiert er aber bei 1,11 Dollar pro Euro und ist damit deutlich mehr Wert.

Langfristig gilt die Kaufkraftparität als guter Maßstab für die Bewertung einer Währung, also die Kaufkraft im Vergleich zu anderen Währungen. "Der Euro handelt seit einigen Jahren im Vergleich zum Dollar schwach", schreibt Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann in seinem Ausblick. Nach seiner Einschätzung ist es daher wahrscheinlicher, dass der Euro auf- statt abwertet.

Auch von konjunktureller Seite gibt es Argumente, die für den Euro und gegen den Dollar sprechen. Leuchtmann rechnet damit, dass sich die Konjunktur im Euro-Raum in diesem Jahr stabilisiert und die EZB die Zinsen konstant hält. In den USA dagegen erwartet er, dass die Notenbank Fed diese noch einmal senkt, was tendenziell den Dollar schwächt. Ähnlich argumentiert auch BayernLB-Devisenexperte Manuel Andersch. "Die Fallhöhe des US-Dollar auf der Zins- und Konjunkturseite bleibt hoch", schreibt er.

Zudem könnte die US-Regierung versuchen, den Dollar-Kurs darüber hinaus zu drücken. US-Präsident Donald Trump hat wiederholt gesagt, dass er unzufrieden mit dem vergleichsweise harten Dollar ist und die Fed zu Zinssenkungen aufgefordert. "Präsident Donald Trumps Furor gegen die Fed dürfte im Präsidentschafts-Wahlkampf noch zunehmen", schreibt Commerzbank-Analyst Leuchtmann. Allerdings sind gerade direkte Interventionen am Devisenmarkt in der Praxis sehr ...

