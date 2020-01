Wirecard könnte in den kommenden Wochen seinen Lauf nach oben weiter fortsetzen, meinen Beobachter. Das Unternehmen hat zum Jahresauftakt wieder überzeugt, neue Nachrichten formuliert und die Phantasie angeheizt. Dies wiederum dürfte sich in den kommenden Sitzungen niederschlagen können. Gelingt der Durchbruch auf mehr als 120 Euro, dann geht es hier in Richtung 150 Euro, so die Auffassung der Experten. Wichtig: Prüfung Dabei ist die Prüfung des Unternehmens und seiner Bilanzen in den kommenden ... (Frank Holbaum)

