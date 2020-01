05.01.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Nach den zwei letzten, relativ schwachen Handelstagen des letzten Jahres erobert der ATX am ersten Tag des Neuen Jahres die 3.200-Punkte-Marke zurück. Das technische Bild hat sich in den letzten Wochen kaum geändert. Das Absetzen von der 3.200-Punkte-Marke bereitet dem ATX große Schwierigkeiten, der nächste Widerstand läge bei 3.262 Punkten. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage ist dem Index nun deutlich näher gekommen und könnte erneut, so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...