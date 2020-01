Der FDP-Chef wirbt seit kurzem offensiv um enttäuschte SPD-Wähler und wütende Bauern. Ist das politisches Harakiri oder eine eine geniale Strategie?

Es wäre konsequent, das diesjährige Dreikönigstreffen der FDP mit dem gemeinsamen Absingen eines Arbeiterlieds zu beenden. Anbieten würde sich ein Klassiker wie "Wann wir schreiten Seit" an Seit'", der traditionell den Schlusspunkt jedes SPD-Parteitages bildet. Schließlich wurde Parteichef Christian Lindner in den vergangenen Wochen nicht müde, von der neuen SPD-Führung enttäuschten Genossen eine neue politische Heimat in der FDP anzubieten. Und Integration, das zeigt sich nicht nur in der Politik, gelingt am besten, wenn die Migranten Reste ihres Kulturgutes behalten dürfen.

Klingt verrückt? Ein bisschen, ja. Aber Lindner scheint es durchaus Ernst zu sein. Bei der SPD macht er einen neuen Linkskurs aus. Er empfehle seine Partei daher allen, die sich früher "einer pragmatischen Sozialdemokratie vom Schlage eines Helmut Schmidt, Gerhard Schröder oder Wolfgang Clement verbunden fühlten", schrieb Lindner kurz vor Weihnachten in einem Gastbeitrag für die "Welt". Zuvor bemühte er sich bereits um eine andere Gruppe Enttäuschter, die traditionell eher im konservativen Milieu beheimatet sind: die Landwirte. Lindner sprach Ende November auf einer Demo vor Tausenden Bauern, verteidigte sie gegen "pauschale Vorwürfe", sie seien Tierquäler oder Brunnenvergifter.

Bei so viel liberaler Willkommenskultur stellt sich dann schon die Frage: Wird die FDP jetzt die neue Arbeiter- und Bauernpartei? Lindner selbst machte bei einer Weihnachtsfeier entsprechende Scherze. Doch dahinter verbirgt sich ein veritables Problem für die FDP: Kann es gelingen, immer neue potenziell liberale Wählergruppen zu entdecken, ohne auf Dauer allzu beliebig zu werden?

Vernünftige Politik

Auf den ersten Blick wirkt die neue Offenheit für Arbeiter und Bauern wie ein billiger Strategie-Abklatsch vom Beginn des Vorjahres. Damals versuchten die Liberalen, enttäuschte CDU-Anhänger für sich zu gewinnen. Nach der Niederlage von Friedrich Merz im Dreikampf um den Parteivorsitz der Christdemokraten witterten sie ihre Chance, den Wirtschaftsflügel der Union ins liberale Lager zu lotsen. Lindner übernahm dafür sogar den von Merz erdachten Slogan der "Agenda für die Fleißigen". Klang gut, nur: Die große Eintrittswelle blieb aus. Da konnte die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer noch so enttäuschend agieren.

Heute klingen die Schlagworte ähnlich. Es sind die Genossen der Kategorie "Leistungsträger", die der FDP-Chef ...

