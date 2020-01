Die Eskalation im Nahen Osten drücken die asiatischen Börsen. Dafür steigen Ölpreise und auch die "Krisenwährung" Gold verzeichnet Zuwächse.

Die Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat die Börsen in Asien am Montag belastet. An der Tokioter Börse gab der Leitindex Nikkei im Vormittagshandel 1,8 Prozent tiefer bei 23.227 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,4 Prozent auf 1697 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,3 Prozent.

Im Gegenzug legte die "Krisenwährung" Gold im Verlauf 1,6 Prozent zu auf 1,579.55 Dollar pro Feinunze und markierte den höchsten Stand seit April ...

