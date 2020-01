Byton hat in Las Vegas im Vorfeld der CES seine Pläne konkretisiert; die scheinen um einiges fundierter und durchdachter als die anderer E-Auto-Start-ups. Zudem hat der chinesische E-Autokonzern neue, mächtige Partner.

2020 wird das Jahr des internationalen Durchbruchs der E-Mobilität. Dessen ist sich der Chef des chinesischen E-Autobauers Byton, der Deutsche Daniel Kirchert, sicher. "Seit Januar 2017, als wir unser erstes Konzept hier in Vegas vorgestellt haben, ist viel passiert", sagte Kirchert am Sonntagnachmittag im Vorfeld der Eröffnung der weltgrößten Hightechmesse CES in Las Vegas.

Vor allem der US-Pionier Tesla habe in wichtigen Marktsegmenten etablierte Hersteller verdrängt, sei entgegen aller Unkenrufe nicht pleite gegangen, habe mit seinem Model 3 erstmals bewiesen, dass E-Autos auch als Erstauto massenmarkttauglich seien und nun in Shanghai ein erstes Werk außerhalb der USA eröffnet. "Nun ist die Zeit reif für einen zweiten reinrassigen Hersteller von hochwertigen, innovativen Elektroautos", sagte Kirchert in Las Vegas, "ich glaube, dass diese Tesla-Alternative für viele Käufer Byton heißen wird."

Die CES, einst Bühne für Neuheiten aus der Konsum-Elektronik wie Fernseher und Telefone und dann Computermesse, wandelt sich immer mehr zur Mobilitätsshow. Auch deutsche Autobauer wie BMW, Audi und Daimler sind vermehrt präsent und versuchen sich als IT- und elektro-affine Zukunftskonzerne zu präsentieren. Sie müssen die neue Fernost-Konkurrenz durchaus fürchten. Ihre eigenen Modelle, zuletzt der Mercedes EQC, entpuppen sich zunehmend als Flops und sind weder in Preis noch in der Leistung mit Tesla konkurrenzfähig. Selbst die deutschen Technologieführer Audi und Porsche kämpfen mit unerwartet hartnäckigen Problemen. Der mit Spannung erwartete Porsche Taycan offenbarte bei Tests der US-Behörde EPA , dass er in Sachen Effizienz nicht mit Tesla schritthalten kann. Bei gleich großem Akku müssen die Porsche deutlich öfter an die Ladesäule. Deutsche Elektroauto-Newcomer wie Sono aus München oder die E.Go Mobile des Aachener Professors und StreetScooter-Gründers Günther Schuh kämpfen gar ums nackte Überleben. Der E.Go ist bereits vor dem Verkaufsstart technisch überholt.

Finanzengpass abgewendet, Fabrik fertig

Anders Byton. Der Konzern, der sich selbst lieber als Start-up bezeichnet, erfreut sich nach wie vor der Rückendeckung chinesischer Behörden, wie der Provinz Nanjing. Byton hat den deutschen Autobauern - ebenso wie zuvor Tesla - nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...