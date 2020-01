Wie der Schweizer Pharmakonzern Novartis zum Start in die neue Handelswoche mitteilt, konnte die milliardenschwere Übernahme der US-Biotechfirma The Medicines Company (TMC) erfolgreich abgeschlossen werden. Bis zum Ende der Angebotsfrist wurden Novartis insgesamt ca. 75 Prozent der Anteile von TMC angedient. Zudem, so teilen die Schweizer mit, habe man weitere verbindliche Zusagen über knapp 17 Prozent der TMC-Anteile. Damit kann jetzt die Übernahme komplett vollzogen werden. Im Zuge desse..

Den vollständigen Artikel lesen ...