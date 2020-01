Auch nach dem Wahlsieg von Boris Johnson sind für Unternehmen wichtige Fragen zum Brexit weiter ungeklärt. Vor allem Mittelständlern drohen Probleme mit dem Zoll.

In einem Seminarraum in der Nähe des Stuttgarter Flughafens steht Christopher Matt zwischen einer Theke und mehreren Holztischen und greift in einen Getränkekasten. "Sehen Sie diese leere Colaflasche?", fragt der Chef der auf Zollfragen spezialisierten Beratung Ma-Tax Consulting seine Zuhörer. Wenn das Vereinigte Königreich aus der EU ausgetreten und die letzte Übergangsfrist abgelaufen sei, erklärt er weiter, würden auf die leere Flasche womöglich fünf Prozent Zoll fällig. Für volle Flaschen dagegen gelte ein anderer Tarif.

Das Beispiel aus der Colakiste steht stellvertretend für all die komplexen Detailfragen, die sich Unternehmen seit Monaten zum Brexit stellen. Matts Zuhörer sind Steuerexperten kleiner und größerer Unternehmen, die sich möglichst gewissenhaft auf drohende Formularschlachten vorbereiten wollen. Leicht ist das für sie nicht. Denn während Konzerne auf die geballte Expertise ihrer üppig besetzten Fachabteilungen setzen können, fehlen Mittelständlern oft die personellen Ressourcen. Deshalb sind viele von ihnen auf das, was kommt, immer noch nur mäßig vorbereitet.

Auch wenn der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) nach dem Wahlsieg Boris Johnsons jubelte, dass sich "der politische Nebel in London lichtet", sind zentrale Fragen weiter ungeklärt. Sie verunsichern die Verantwortlichen in Unternehmen seit der Volksabstimmung über den Austritt Großbritanniens im Juni 2016. Nun ist es immerhin so gut wie sicher, dass das Königreich Ende des Monats nach 46 Jahren Mitgliedschaft aus der Europäischen Union austritt. Dann folgt eine Übergangsfrist bis Ende des Jahres.

Und dann? Sollten sich die EU und Großbritannien bis Dezember 2020 nicht über ein neues Handelsabkommen einigen, ist eine ungeordnete Trennung weiter möglich. Mittelständler, die sich bisher nicht auf Komplikationen vorbereitet haben, haben nun eine Schonfrist erhalten, das nachzuholen.

Fehlende Einfuhrpapiere

Tobias Lang beobachtet das politische Hin und Her schon lange aufmerksam. Der Mittelständler verkauft und vermietet Großprojektoren, LED-Bildschirme und Leinwände. Die kommen bei Konzerten von Roger Waters oder Udo Lindenberg ebenso zum Einsatz wie in Fußballstadien und auf Hauptversammlungen von Dax-Konzernen. Weil das Geschäft in Großbritannien so gut lief, hat Lang noch Anfang 2017 eine Dependance nördlich von London eröffnet.

Im vergangenen Herbst hatte sich der Unternehmer bereits darauf eingestellt, dass er seine Lagerhallen auf der Insel auffüllen muss. Das damals erwartete Chaos ist ausgeblieben. Entspannt ...

