Zürich (awp) - Die Schweizer Börse präsentiert sich am Montag auf breiter Front schwächer. Die Angst vor einer Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Iran verunsichere die Anleger und veranlasse sie zu Gewinnmitnahmen, heisst es am Markt. "Wir sind in einer Phase erhöhter Verunsicherung. Und das ist Gift für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...