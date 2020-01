Neuer Rekord: 2019 verzeichnete die Österreichische Post mit 127 Millionen transportierten Paketen einen neuen Mengenrekord. Im Vergleich: 2018 waren es noch 108 Millionen, im Jahr 2009 zählte man rund 50 Millionen Pakete. Neben dem boomenden Online-Handel sind auch zusätzliche Mengen, die die Post seit August dieses Jahres für DHL in Österreich zustellt, dafür verantwortlich. Ein neues Allzeit-Hoch wurde am 11. Dezember verzeichnet: 765.000 Pakete wurden allein an diesem Tag von der Post österreichweit verteilt. Um sich für die Zukunft zu rüsten, investiert die Post massiv in ihre Infrastruktur. 2019 verzeichnete man mit 160 Millionen Euro ein Rekordinvestitionsjahr, ein Großteil davon floss in den Aus- und Neubau von ...

