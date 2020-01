Bisher war bekannt, dass der Elektroauto-Pionier Tesla in seiner geplanten Gigafaktory bei Berlin ab 2021 das Tesla Model Y fertigen will. Heute nun sorgt eine Meldung des Landesamtes für Umwelt im Amtsblatt für Brandenburg für Aufsehen. Denn dort steht, dass Tesla neben dem Model Y auch Fahrzeuge vom Typ Model 3 produzieren will. Geplant sind nach Inbetriebnahme des Werkes im Jahr 2021 jährlich bis zu 500.000 Fahrzeuge. Die Aussicht auf diese massive Ausweitung der Produktion sowie "uner..

Den vollständigen Artikel lesen ...