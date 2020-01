Deutschlands Vorstände und Aufsichtsräte haben im vergangenen Jahr für fast 500 Millionen Euro Aktien der eigenen Unternehmen gekauft. Wer dabei die besten Geschäfte machte.

Der Medizin- und Strahlentechnikspezialist Eckert & Ziegler hat einen guten Lauf. Schon 2018, als viele Unternehmen ihre Gewinnprognosen senken musste, erhöhte der Anbieter von radioaktiven Stoffen für die Strahlentherapie und Nuklearmedizin die Ziele für das eigene Geschäft.

Das spiegelte sich auch an der Börse wider. Von Januar 2018 bis Januar 2019 schnellte die Aktie um 70 Prozent in die Höhe.

Dennoch hielt Harald Hasselmann, Vorstand bei dem Berliner Unternehmen, die Aktie im vergangenen Januar für noch nicht zu teuer. Im Gegenteil: Er kaufte Papiere für gut 43.000 Euro und lag damit goldrichtig. Bis Jahresende hat sich die Aktie seit Hasselmanns Einstieg mehr als verdoppelt.

Hasselmann hat mit Aktien des eigenen Unternehmens so viel verdient wie kein anderer Firmenlenker im vergangenen Jahr. Das hat Olaf Stotz, Professor an der Privatuniversität Frankfurt School of Finance & Management, ausgerechnet. Stotz wertet seit 13 Jahren für das Handelsblatt regelmäßig die legalen, meldepflichtigen Wertpapiergeschäfte aus, die Deutschlands Vorstände und Aufsichtsräte an die Finanzaufsicht Bafin melden müssen.

Insgesamt haben die Top-Manager im vergangenen Jahr für 482 Millionen Euro Aktien der eigenen Unternehmen gekauft. Für Anleger hat es sich gelohnt, die Geschäfte der Insider zu beobachten, die ihre Unternehmen besser kennen als jeder andere Anleger.

"Die Aktien, die Insider kauften, entwickelten sich im vergangenen Jahr im Schnitt um zehn Prozentpunkte besser als Aktien, die Insider verkauft haben", sagt Stotz. "Historisch gesehen haben die gekauften Aktien die verkauften Papiere ebenfalls stets geschlagen."

Besser als der Dax

Auch im Vergleich zum Dax entwickeln sich die Insiderkäufe gut. Vom Tag der Meldung an die Bafin bis zum Jahresende legten die von den Vorständen und Aufsichtsräten gekauften Papiere im Schnitt vier Prozentpunkte mehr zu als der Dax im jeweiligen Zeitraum.

Bei den Top-Transaktionen war der Vorsprung noch viel größer. Das zweitbeste Insidergeschäft im vergangenen Jahr machte Michael Pistauer, Aufsichtsrat beim Batteriehersteller Varta. Er kaufte im August über seine Pi Beteiligungs- und Unternehmensberatungs GmbH Varta-Aktien für mehr als 884.000 Euro. Bis Jahresende stieg die Aktie um weitere 69 Prozent.

Um die Varta-Aktie war zum Zeitpunkt von Pistauers Kauf mit einem Kursplus von 190 Prozent schon ein enormer Hype entbrannt. Die guten Geschäfte mit Mini-Batterien für zum Beispiel drahtlose Kopfhörer und die Hoffnung auf den verstärkten Einsatz von Antriebsbatterien für Elektroautos beflügelten die Aktie.

Immer wieder Käufe bei Dic Asset

Nicht nur das Beispiel Varta zeigt, dass es sich lohnen kann, auch bei schon stark gestiegenen Aktien einzusteigen. Besonders auffällig ist das beim Gewerbeimmobilienunternehmen Dic Asset Management. Der langjährige Dic-Aufsichtsratschef Gerhard Schmidt hat in diesem Jahr Aktien für insgesamt mehr als 43 Millionen Euro gekauft. Das beste Geschäft machte Schmidt ...

