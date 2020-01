Die Nachrichtenlage um Osram wurde in den vergangenen Monaten eindeutig von der geplanten Übernahme des Licht-Konzerns durch AMS bestimmt. Der österreichische Sensor-Spezialist hatte Anfang Dezember mit 59,3 Prozent die Mindestannahmequote von 55 Prozent der Aktienanteile von Osram erreicht, Ende des Monats standen laut Medienberichten nur unwesentlich mehr, nämlich 59,9 Prozent der Anteile, zu Buche. Während die geplante Übernahme also ins Stottern gerät, geht es bei Osram an anderer Stelle freilich ... (Achim Graf)

