Der Dollar konnte seine starke Nachfrage nach der Ermordung des iranischen Generals nicht halten. Der Euro erholt sich hingegen von einer schwachen Woche.

Der Euro hat sich am Montag von seinen Kursverlusten in der vergangenen Woche etwas erholt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1185 US-Dollar, nachdem sie gegen Mittag sogar bei mehr als 1,12 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1194 (Freitag: 1,1147) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8933 (0,8971) Euro.

Auftrieb erhielt der Euro durch Konjunkturdaten. Zum einen hellte sich die Unternehmensstimmung, gemessen am Markit-Einkaufsmanagerindex, leicht auf. Die Umfrage weist erfahrungsgemäß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...