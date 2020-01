Aktionäre dürfen neuerdings Vorstandsgehälter deckeln. Werden die nun sinken? Eher nicht, wie das Beispiel Schweiz lehrt. Warum leistungsbezogene Bezahlung um sich greift, obwohl es jeder Empirie widerspricht.

Zumindest an diesem grauen Zürcher Dezembertag ist der Zusammenhang zwischen Leistung und Belohnung schnell geklärt: Man überstehe zwei Stunden monoton abgelesener Vorträge und erhalte dafür Zugang zu einem eindrucksvollen Schokoladenbuffett. Nicht alle der 1200 Menschen, die zur Hauptversammlung des Schokoladenherstellers Barry Callebaut gekommen sind, halten das durch. Sie schleichen sich schon bei den letzten Punkten der Tagesordnung in den Nebenraum, um die Berge von Pralinen, Schokolutschern und Brownies zumindest ein paar Minuten für sich zu haben. Dabei sind es doch gerade diese Punkte, bei denen sie sich als Aktionäre einbringen könnten: TOP 7.1 bis 7.3, Genehmigung der Gehälter von Vorstand und Verwaltungsrat. So aber passieren die Anträge des Aufsichtsrats die Versammlung ohne Widerspruch.

Auf die Schokolade werden die deutschen Aktionäre zwar verzichten müssen. Ansonsten aber ist das, was sich da in den Messehallen im Stadtteil Oerlikon vollzieht, so etwas wie ein Blick in ihre Zukunft. Denn ein in der Schweiz seit fünf Jahren geltendes Recht kommt nun auch nach Deutschland: die Mitbestimmung der Aktionäre über die Gehaltspläne von Unternehmensvorständen. Seit Anfang des Jahres gilt die zweite Aktionärsrichtlinie. Und darin steht: Börsennotierte Unternehmen müssen ihre Vergütungsberichte zur Abstimmung vorlegen. Die Anteilseigner können dann zustimmen, ablehnen oder an ihre Vorstellungen anpassen, etwa eine Obergrenze für die Bezahlung einführen. Von Aktionärsdemokratie sprachen sie stolz in der Schweiz, als dort 2013 das Volksbegehren "gegen die Abzockerei" erfolgreich war. Die Wortwahl hierzulande ist nicht ganz so drastisch, aber die Richtung ist die gleiche: Die Aktienbesitzer, vulgo Kleinsparer, wachen ab sofort über die Entlohnung von Konzernbossen. "Damit schaffen wir die gesetzliche Grundlage um Vorstandsvergütungen zu begrenzen", jubelte die Abgeordnete Eva Högl (SPD) stellvertretend für die große Koalition.

Solch eine Sicht setzt zwei Annahmen voraus: Erstens, die Vorstandsgehälter sind unangemessen hoch und würden durch die Neuregelung sinken. Zweitens impliziert sie, dass die grundlegende Systematik der Vergütung von Managern funktioniert. Wer die Erfahrungen aus der Schweiz im Detail betrachtet und die wissenschaftliche Erkenntnis zu Rate zieht, muss feststellen: Da ist nichts Wahres dran.

Nicht zu viel Demokratie erwartenRudolf Strahm, immerhin, kann für sich in Anspruch nehmen, schon immer dagegen gewesen zu sein. Doch was bringt ihm das heute, wo "dieser Irrsinn", wie er dazu sagt, Gesetz geworden ist? "Als Thomas Minder 2013 für sein Volksbegehren getrommelt hat, da habe ich versucht, meine Parteifreunde zu warnen", erinnert sich Strahm, eine Art Doyen der Schweizer Sozialdemokratie: 76 Jahre alt, die meisten davon in der Partei, jahrelang Abgeordneter, später "Staatlicher Preisüberwacher", wie der Chef einer mit der Bundesnetzagentur vergleichbaren Behörde in der Schweiz heißt. Doch vergebens: Das von Kleinunternehmer Thomas Minder angestoßene Volksbegehren hatte Erfolg. Gerade in linken Kreisen konnte man sich für die Idee des Kosmetikahändlers aus Neuhausen am Rheinfall begeistern. Um die Gehälter der Top-Manager des Landes zu senken, setzte Minder auf mehr "Aktionärsdemokratie": Die Hauptversammlung, imaginiert als eine Art Vollversammlung der Kleinaktionäre, muss seither die Gehälter der Vorstände genehmigen. Exzessive Boni, so die Idee, würde dieses Parlament selbstverständlich ablehnen.

Kaum Freude am AktienkursWie das funktioniert, lässt sich bei den Hauptversammlungen der größten Konzerne des Landes beobachten. So auch beim Aktionärstreffen von Barry Callebaut. Der Pressesprecher hatte schon vorher die Erwartungen gedämpft: Das Unternehmen verfüge mit der Kaffeedynastie Jacobs über einen dominanten Ankeraktionär, zu viel Demokratie werde sich deshalb wohl kaum zeigen. Dabei gäbe es auch für die kleineren Aktionäre durchaus Anlass zu Nachfragen.

Denn der Kurs ihrer Aktien hat zuletzt wenig Freude gemacht. Im Laufe des ...

