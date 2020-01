Dow Jones Newswires nutzt in seinem deutschsprachigen Programm die folgenden Abkürzungen: BERICHTSPERIODEN: Gj Gesamtjahr bzw Geschäftsjahr Hj Halbjahr 1H / 2H 1. Halbjahr / 2. Halbjahr 1Q - 4Q Quartale 9 Mon 9 Monate Jan Januar Feb Februar Apr April Aug August Sept September Okt Oktober Nov November Dez Dezember WEITERE ABKÜRZUNGEN IN ÜBERSCHRIFTEN UND FLASHZEILEN AR Aufsichtsrat HV Hauptversammlung JV Joint Venture ao außerordentlich ber bereinigt gg gegenüber rd rund vorl vorläufig wg wegen Vj Vorjahr Vm Vormonat Vq Vorquartal PROG Prognose EBITDA Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) EBIT Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Earnings before Interest and Taxes) Erg Gew Gesch Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Nettoerg Nettoergebnis vSt vor Steuern nSt nach Steuern Div Dividende StA Stammaktie Vz Vorzugsaktie vor/ nach ao vor/ nach außerordentlichen Posten EPS Gewinn je Aktie (Earning per Share) ARPU Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde (Average Revenue Per User) ABKÜRZUNGEN DER ZEITUNGEN/ZEITSCHRIFTEN: ANE Automotive News Europe BamS Bild am Sonntag BöZ Börsen-Zeitung FASZ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung FT Financial Times FuW Finanz und Wirtschaft HB Handelsblatt MM Manager Magazin NZZ Neue Zürcher Zeitung SZ Süddeutsche Zeitung WamS Welt am Sonntag WiWo Wirtschaftswoche WSJ Wall Street Journal WSJA Wall Street Journal Asia WSJE Wall Street Journal Europe DJG/smh

