++ VPI-Daten aus Polen und der Eurozone am Morgen ++ Zahlreiche Daten aus den USA am Nachmittag ++ 10:00 Uhr | Polen | Verbraucherpreisindex (Dezember): Anstieg von 2,6% auf 2,9% im Jahresvergleich zu erwarten. 11:00 Uhr | Eurozone | Verbraucherpreisindex (Dezember): Die in der vergangenen Woche veröffentlichten VPI-Zahlen der europäischen Länder sind besser ausgefallen als erwartet. Allerdings könnte der VPI für die gesamte Eurozone ebenfalls überraschen, da bei der Gesamtinflation eine Beschleunigung ...

