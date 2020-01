Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage kehren die Anleger an die Aktienmärkte zurück. Damit nähert sich der Dax einer Schlüsselmarke wieder an.

Die Lage an den Finanzmärkten hat sich vorübergehend beruhigt. Davon profitiert auch der Dax: Der deutsche Leitindex startet am Dienstag mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 13.194 Punkten in den Handel. Zum Handelsbeginn notierten alle 30 Einzelwerte in der Gewinnzone. Zuvor waren bereits die Börsen in den USA und Asien auf Erholungskurs gegangen.

Die Gefahr einer echten Eskalation im Nahen Osten wurde an den Märkten allerdings schon zuvor offensichtlich als gering eingeschätzt. Denn in Summe hält sich der Weltaktienmarkt auf der Nulllinie. Die Ausschläge beim Dax waren da vergleichsweise heftig.

Nachdem das Frankfurter Börsenbarometer am Montag noch zeitweise unter 13.000 Zählern gesunken war, nähert es sich jetzt wieder der Marke von 13.249 Punkten an - dem Schlusskurs des abgelaufenen Jahres. Dieser ist insofern wichtig, als in der Vergangenheit häufig die Entwicklung der ersten fünf Handelstage - der sogenannte 5-Tages-Indikator - die Tendenz des Gesamtjahres vorweggenommen hat. Bis zum Schlusskurs am Mittwoch hat der Dax noch Zeit, diese Marke zurückzuerobern.

Zwar fürchten die Anleger nach der gezielten Tötung eines iranischen Generals durch die USA weiterhin einen neuerlichen Golfkrieg. Allerdings hält sich das Geschäft deutscher und europäischer Unternehmen mit dem Iran in Grenzen.

Das Volumen des bilateralen Handels lag laut Dagmar von Bohnstein, Leiterin der deutsch-iranischen Industrie- und Handelskammer in Teheran, in den ersten zehn Monaten des vergangen Jahres lediglich. Bei bei 1,2 Milliarden ...

