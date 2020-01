Die Aktie des Stahl- und Metallhändlers Klöckner & Co. mit Sitz in Duisburg, Bundesland Nordrhein-Westfalen, befindet sich aktuell in einer Abwärtskorrektur im bestehenden Aufwärtstrend. Am Vortag wurde der genannte Long-Bereich erreicht.Es wurde eine Long-Position im Bereich von 6,00 Euro eröffnet. Der Stopp befindet sich aktuell bei 5,70 Euro und sollte schnell auf Einstand nachgezogen werden. Das Kursziel befindet sich weiter bei 6,60 Euro. Die Aktie sollte auf aktuellem Kursniveau wieder nach ...

