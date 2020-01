Kronenbrot, Lila Bäcker, Hofmeister: reihenweise taumelten Bäckereiketten in die Insolvenz. Was hilft gegen die Krise? Stefan Frings über die richtige Strategie in Zeiten von Backstationen und Tiefkühl-Teiglingen.

WirtschaftsWoche: Herr Frings, warum müssen derzeit viele Bäcker ums Überleben kämpfen?Stefan Frings: Die Krisenursachen von Bäckereien unterscheiden sich im Grunde nicht groß von denen anderer Problembranchen. Zum einen hat der Wettbewerbsdruck zugenommen, der Markt ist inzwischen stärker konzentriert als noch vor ein paar Jahren und Supermärkte sorgen mit ihren Aufbackstationen für zusätzliche Konkurrenz. Zum anderen hat sich das Verbraucherverhalten geändert.

In welcher Form?Die meisten Kunden erwarten heute qualitativ gute, möglichst gesunde Produkte. Bäcker können vor allem mit handwerklicher Kompetenz punkten und mit Backwaren, die den Nerv der Zeit treffen: Vollkorn- und Bioprodukte, oder auch vegane Brötchen, Eiweißbrote oder glutenfreie Backwaren sind angesagt. Das klassische Weißmehl gilt vielen Verbrauchern dagegen fast schon als ‚neues Nikotin'.

Wie können Bäcker darauf reagieren? Sie können natürlich nicht alles anbieten. Der richtige Fokus ist entscheidend und der hängt vom Umfeld ab, also von den Kunden, die man erreichen will. Bäcker sollten sich zunächst überlegen: Wer sind überhaupt meine Zielkunden? Wer sind aktuell meine Wettbewerber und wer könnte in der Zukunft gefährlich werden? Vor allem aber: Wie kann ich mich vom Wettbewerb abheben?

Was würden Sie ...

