"Noch nie wurde in österreichische Immobilien so viel investiert wie im Jahr 2019", so Georg Fichtinger, Head of Investment Properties bei CBRE Österreich mit Blick auf das Investmentvolumen von rund 5,9 Mrd. Euro. Damit wurde der Wert des Rekordjahres 2017 um 17% übertroffen, jener des Jahres 2018 um 39%. Großtransaktionen mit einem Volumen von mehr als 100 Mio. Euro gab es in allen Assetklassen, insgesamt waren es 15 von Jänner bis Dezember 2019 (zum Vergleich: 2018 waren es 8 Transaktionen mit einem Volumen über 100 Mio., 2017 waren es 12). Unter den größten Deals des Jahres 2019: die Bürogebäude T-Center und QBC 1&2, das Hotel Hilton am Stadtpark sowie das Wohnprojekt Kai 100 - alle in Wien gelegen. "Es ...

