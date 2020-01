Gilles Le Borgne wird neuer Executive Vice-President Engineering der Renault Gruppe und Mitglied des Group Executive Committee. Renault ordnet die personelle Verantwortung in der Entwicklung neu: Als neuer Executive Vice-President Engineering der Renault Gruppe und Mitglied des Group Executive Committee ist in Zukunft Gilles le Borgne tätig. In seiner neuen Position berichtet er an die Vorstandsvorsitzende der Renault SA, Clotilde Delbos. Le Borgne (57) hat sein Ingenieursstudium an der École Nationale ...

