Legen gesetzlich Krankenversicherte beim Zahnarzt wert auf eine hochwertige Versorgung, kann es teuer werden. Eine Zahnzusatzversicherung senkt die Kosten. Ein exklusiver Tarifvergleich kürt die besten Policen.

Der Schmerz kommt meist plötzlich und heftig. Zahnprobleme bedeuten aber oft nicht nur körperliche Qualen. Sie können auch verdammt kostspielig werden, vor allem für gesetzlich Versicherte. "Die Versorgung der gesetzlichen Kassen ist im Zahnersatzbereich kaum mehr als eine Grundversorgung", sagt Thorsten Bohrmann, Versicherungsexperte beim Analysehaus Morgen & Morgen. Nach Abzug der Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse bleibt oft ein Großteil der Kosten für einen qualitativ hochwertigen Zahnersatz am Versicherten hängen.

Die Krankenkasse übernimmt je nach der mit dem Bonusheft nachgewiesenen Vorsorge 50 bis 65 Prozent der Kosten für die "Regelversorgung", also der Versorgung, die die Krankenkasse für angemessen, wirtschaftlich und ausreichend erachtet. "Meist wird von den Versicherten jedoch eine höhere Qualität gewünscht, die die Zuschüsse der Krankenkasse auf deutlich weniger als 50 Prozent der tatsächlichen Kosten absenkt", sagt Helmut Zeiß, Manager und Krankenversicherungsspezialist bei Hoesch & Partner. Das kann richtig teuer werden und "schnell mehrere 1000 Euro Eigenanteil bedeuten", so Bohrmann. Eine Zusatzversicherung senkt die Kosten des Eigenanteils merklich.

Ein Muss ist eine solche Versicherung aber nicht. Private Krankenzusatzversicherungen bieten grundsätzlich verzichtbare Versicherungsleistungen, heißt es beim Bund der Versicherten. Allerdings können sie bei individuellem Absicherungswunsch eine sinnvolle Ergänzung zur gesetzlichen Krankenversicherung sein. "Wenn auf höher wertige Dentalleistung etwa mit Gold- und Keramikkronen, Implantaten oder Inlays wert gelegt wird, kann eine Zahnzusatzversicherung sinnvoll sein", sagt Kim Roman Mario Paulsen vom Bund der Versicherten.

Die gute Nachricht: Eine solche Police ist nicht teuer. Gute Versicherungen gibt es schon für wenige Euro pro Monat. Doch wer braucht wirklich eine Zahnzusatzversicherung? "Für all jene, deren Rücklagen so üppig sind, dass sie auch ungeplant mehrere tausend Euro für eine Behandlung ausgeben können, kann eine Zusatzversicherung entbehrlich sein", sagt Zeiß. "So lange man jedoch den Zeitpunkt für eine Behandlung - unter Umständen im hohen vierstelligen Euro-Bereich - nicht kennt, lohnt es sich auch für solvente Kunden, die unverlässliche Größe ‚hohe Kosten' gegen die verlässliche Größe ‚Versicherungsbeiträge' zu tauschen." In Kombination mit den Zuschüssen der gesetzlichen Krankenkasse werden in leistungsstarken Tarifen 80 bis 90 Prozent der Rechnungskosten übernommen, rechnet der Bund der Versicherten vor. Trotz allem bleibt für Patienten aber unterm Strich in der Regel ein zu zahlender Restbetrag übrig.

Tarife mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

Das Analysehaus Morgen & Morgen (M&M) und die WirtschaftsWoche haben die besten Tarife für zwei Musterfälle gekürt. Eine 28-jährige Berufsanfängerin und ein 40-jähriger Angestellter suchen jeweils nach einer Police, die mindestens 70 Prozent des Zahnersatzes übernimmt, dazu professionelle Zahnreinigung und Kunststoff-Füllungen.

Im Vergleich wurde ausschließlich der jeweils günstigste Tarif des entsprechenden Anbieters mit einem M&M-Rating von fünf Sternen berücksichtigt. Diese höchste Bewertung bekommen nur die besten Tarife. Voraussetzung ist unter anderem, dass Leistungen für Implantate und Inlays erstattungsfähig sind. Ausgezeichnet wurden die Angebote mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Berufseinsteigerin hat die Wahl zwischen neun Tarifen mit Note "sehr gut". Am günstigsten ist die Arag mit einem monatlichen Betrag von 11,19 Euro, gefolgt von BBKK und UKV mit jeweils 11,66 Euro. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ...

