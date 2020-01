++ Deutsche Autoproduktion fällt im Jahr 2019 auf 23-Jahrestief ++ DE30 stoppt Anstieg an 200-Stunden-Linie ++ Infineon-Aktie steigt nach Ergebnissen von Microchip Technologies ++Die europäischen Aktien werden zu Beginn der heutigen Sitzung höher gehandelt. Im vorbörslichen Handel waren jedoch einige Rückgänge zu erkennen, da der Iran 13 Szenarien für eine Vergeltung gegen die USA in Erwägung zieht. Der DE30 führt mit einem Anstieg von 0,9% die Gewinne an. Der polnische WIG20 (W20) ist wiederum der größte Nachzügler, da dieser nahe des Schlusskurses vom Freitag notiert. Deutsche Autoproduktion fällt auf 23-JahrestiefNach Angaben des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) ist die deutsche Autoproduktion ...

