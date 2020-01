Snapchat 1.22% finelabels (FLB1899): Meine Geduld bei Snap scheint sich langsam auszuzahlen. Die Aktie notiert nun mit einem aufgelaufenen Plus von knapp 12 Prozent im Depot. Die Aktie notiert aktuell bei $ 16,78. Weitere starke prozyklische Kaufsignale würden sich bei einem Überschreiten der alten Hochs bei $ 18,20 ergeben. Über dieser Marke könnten die nächsten Ziele bei $ 22 und danach $ 24 liegen. Ich bleibe am Ball und investiert. (07.01. 12:41) >> mehr comments zu Snapchat: www.boerse-social.com/launch/aktie/snapchat adidas 2.19% finelabels (FLB1899): Adidas will im laufenden Jahr eigene Aktien für bis zu € 1,0 Milliarden zurückkaufen. Insgesamt sollen im Rahmen des derzeitigen Programms zwischen März 2018 ...

