Wie gestern geschrieben: Eigentlich dachte ich ja, dass die Woche erst heute losgeht, aber es wurde gehandelt am Dreikönigstag und das ist gut so. Es war letztendlich kein schlechter Tag, wir sind nämlich - anders als der DAX - mit dem ATX auf Schlusskursbasis doch nicht ins ytd-Minus gerutscht. Wie erwähnt: Der ATX war zuletzt Ende Dezember 2018 im Minus, da er 2019 zu keinem Zeitpunkt tiefer als zum Ultimo notierte und auch 2020 blieb er auf Schlusskursbasis bisher stets darüber. Gerissen ist gestern die Plustagesserie bei CA Immo gestern nach 8 Tagen. Und auch ytd gibt es nur noch dreI Unternehmen, im ATXPrime, die an allen drei bisherigen Handelstagen gestiegen sind. Wer beendet auch den heutigen Tag grün? Palfinger ( Akt. Indikation: 30,05 /30,30, ...

