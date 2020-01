Auf der Technologiemesse CES überraschte Sony mit der Designstudie eines Elektroautos. Im Interview erklärt David Bailey, Professor für Industriestrategie, warum Sony durchaus Chancen hätte, Tesla Konkurrenz zu machen.

Es ist dürfte eine der spannendsten Meldungen der diesjährigen Technologiemesse CES in Las Vegas sein: Der Technologie- und Unterhaltungskonzern Sony hat ein eigenes Elektroauto entwickelt. Mit dem "Vision-S"-Projekt will Sony nach eigenen Angaben verdeutlichen, welche Möglichkeiten seine Produkte wie beispielsweise Sensoren für die Autoindustrie eröffnen. Noch dieses Jahr sollen Tests für autonomes Fahren beginnen. Im Interview mit der WirtschaftsWoche erklärt David Bailey, Professor für Industriestrategie an der Birmingham Business School mit Schwerpunkt Produktions- und Autoindustrie, wie das Konzeptauto Sony nutzt und welche Chancen der Elektronikkonzern als Autoverkäufer hätte.

WirtschaftsWoche: Herr Bailey, dass Tech-Unternehmen auch an Elektroautos denken oder daran arbeiten, ist nicht neu - Gerüchte gibt es schon seit Jahren. Dennoch überrascht Sony mit der Präsentation eines Elektroautos - warum?David Bailey: Sony machte daraus ein großes Geheimnis. Das Unternehmen interessiert sich schon seit einiger Zeit für fahrerlose Autotechnik. Im Jahr 2015 hat Sony seine Sensoren den ...

