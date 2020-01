Starbucks führt an allen deutschen Standorten dauerhaft eine Gebühr von 5 Cent auf Pappbecher ein. Damit reagiert das Unternehmen nicht zuletzt auf die Kritik an der Flut nicht wiederverwertbarer Pappbecher. Die bundesweite Einführung folgt auf eine zweimonatige Testphase in Hamburg und Berlin, bei der sich die Bestellungen im umweltfreundlicheren Mehrwegbecher verdoppelt haben. Die eingenommenen Gebühren will Starbucks vollständig an den WWF spenden. Die Testphase in Hamburg und Berlin lief seit dem 5. November 2019. Nach Angaben von Starbucks stieg dabei der Anteil der Bestellungen, die in mitgebrachten, ...

