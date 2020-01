Das Edelmetall hat sich in den ersten Tagen des Jahres von seiner besten Seite und legte in zwei Tagen ganze 33 US-Dollar zu. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass sich der Preis im Tageschart in einem kleineren Abwärtstrend befand. Doch dieser wurde mit dem signifikanten Sprung über das Level bei 1.519 USD ganz schnell ad acta gelegt.Charttechnik:Ich habe als Trendhändler das Hoch bei 1.557 US-Dollar im Auge. Sollten es die Rohstoff-Spekulanten schaffen den Kurs nachhaltig über die Marke von 1.557 ...

