Goldberg tritt die Nachfolge von Dr. Robert Gereke an, der Ende 2019 in den Ruhestand gegangen ist. Goldberg ist promovierter Chemiker und war in den vergangenen drei Jahren für das industrielle Direktgeschäft des Herstellers von Klebebändern verantwortlich. Angela Cackovich im Aufsichtsrat Ebenfalls mit Wirkung zum 1. Januar 2020 hat der Aufsichtsrat Angela Cackovich in den Vorstand bestellt. Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...