Ein ordentliches Auf und Ab erleben Anleger in den ersten Handelstagen des neuen Börsenjahrzehnts. Nach kräftigen Kursgewinnen letzten Donnerstag gab der DAX diese am darauffolgenden Freitag wieder vollständig ab. Gestern setzten sich die Kursverluste fort, da sich die Lage zwischen den USA und dem Iran nach dem Militärschlag gegen General Soleimani weiter verschärfte. Zwischenzeitlich fiel der DAX sogar unter die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten, konnte sich aber am..

Den vollständigen Artikel lesen ...