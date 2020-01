Der britische Luxuskarossen-Hersteller Rolls-Royce verkauft so viele Autos wie noch nie. Wie passt das in diese Zeit von Klimaschutzbewegungen und Elektroautos? Fragen an den Rolls-Royce-Chef Torsten Müller-Ötvös.

Der britische Luxusautobauer Rolls-Royce gehört seit 2000 zu BMW. Den Rolls-Royce-Umsatz weist BMW nicht aus. Das Unternehmen sitzt nahe der südenglischen Stadt Chichester, zwei Autostunden südwestlich von London entfernt. Verkauft werden die Autos in mehr als 50 Länder; 2019 eröffnete Rolls-Royce zwei neue Händlerstandorte, in Schanghai und im australischen Brisbane. Torsten Müller-Ötvös arbeitet seit 1988 für BMW, verantwortete unter anderem die Markeneinführung von Mini und das BMW-Produktmanagement. Seit März 2010 leitet er Rolls-Royce.

Herr Müller-Ötvös, Sie haben im vergangenen Jahr 5152 Autos ausgeliefert. Das sind 25 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2018. Wie feiern Sie das?Torsten Müller-Ötvös: Ausgiebig, weil es eine Teamleistung ist. Denn dieses hervorragende Ergebnis liegt nicht nur daran, dass der "Cullinan" so gut eingeschlagen ist. Das Team aus mehr als 2000 Mitarbeitern hat fantastische Arbeit geleistet, ohne je den Blick nach vorne zu verlieren.

Wenn Sie so feiern würden wie die meisten Ihrer Kunden, gäbe es garantiert Champagner mit Kaviar.Für mich ist Feiern nicht unbedingt verbunden mit überschwänglichen Aktivitäten. Vielmehr können alle Mitarbeiter mal für einen Moment sehr stolz auf sich und ihre Arbeit sein. Und das sind sie auch. Nächste Woche machen wir in der Zentrale ein "all employee meeting" anlässlich des Rekordjahres.

Woher kommt diese enorm gestiegene Nachfrage?Dafür gibt es mehrere Gründe. Der "Cullinan" ist ein Erfolgsprodukt…

…der Ende 2018 eingeführte Rolls-Royce-Geländewagen...…der wirklich sehr, sehr gut eingeschlagen hat. Wir haben uns auch bewusst Zeit genommen mit diesem Modell. Viele haben uns schon vor Jahren gefragt: Wann kommt denn endlich Rolls-Royce mit solch einem geländetauglichen Auto?

Bentley und Maserati brachten bereits 2016 Luxus-SUV auf den Markt, Lamborghini verkauft seinen Geländewagen "Urus" seit Ende 2017.Ich habe immer gesagt: Ich komme dann zur Party, wenn sie in full swing ist, und wenn wir die gewohnte Perfektion anbieten können.

Wie viel Prozent trägt der "Cullinan" zum Rolls-Royce-Absatz bei?Rund 40 Prozent. Und die Orderbücher für den "Cullinan" sind weiterhin sehr voll.

Und die anderen Rolls-Royce-Modelle?Der ...

