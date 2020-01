Tagesausblick für 08.01.: DAX bleibt in der Range. Gold und Halbleiter gefragt!

Richard Pfadenhauer,

Nach dem gestrigen Rücksetzer präsentierten sich die Aktienindizes heute mehrheitlich etwas fester. Die Unruhen im Nahen Osten bremsen jedoch die Kauflaune. So verbesserte sich der DAX im Tagesverlauf um rund 0,7 Prozent auf 13.220 Punkte und der EuroStoxx 50 um 0,2 Prozent auf 3.760 Punkte. Die amerikanischen Indizes starteten derweil wenig verändert in den heutigen Handel.

Am Anleihemarkt blieb es weiterhin ruhig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei minus 0,29 Prozent und die Rendite für vergleichbare US-Papiere liegt aktuell bei 1,8 Prozent. Die Edelmetalle zeigten sich heute fester. Gold setzte sich oberhalb von 1.560 US-Dollar und Silber bei 18,25 US-Dollar pro Feinunze fest. Der Ölpreis blieb derweil hoch. Der Kurs für ein Barrel Brent schielte bereits über die Marke von 70 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Adidas plant 2020 in einer 3. Tranche Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde Euro zurück zu kaufen. CTS Eventim setzte den Höhenflug von 2019 fort und markierte heute ein neues Allzeithoch. Evotec profitierte vom Ausbau der Zusammenarbeit mit Bristol Myers. Dialog Semiconductor und Infineon wurden von positiven Meldungen des Halbleiterherstellers Microchip Technology beflügelt. Puma wird Ausrüster des Deutschen Handballbundes. RWE bekam von positiven Analystenkommentaren Unterstützung. Nach Angaben eines Beitrags im Handelsblatt will RWE im März die neue Strategie vorstellen. Hoch im Kurs stehen zudem Goldminenaktien. Die im BANG-Index notierten Aktien von Barrick Gold, AngloGold Ashanti, Newcrest und Gold Road profitieren vor allem vom 7-Jahrehoch im Goldpreis.

Bis Freitag findet die CES Consumer Electronic Messe in Las Vegas statt. Zu den wichtigsten Themen zählen Technologien rund um das autonome Fahren und Smart Home. Sony stellte überraschend ein E-Auto vor.

Wichtige Termine

Europa - Verbrauchervertrauen

Europa - Geschäftsklimaindex

USA - ADP Arbeitsmarktbericht

USA - EIA Rohöl Lagerbestand

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.430 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.050/13.100/13.200 Punkte

Der DAX setzte heute die Seitwärtsbewegung zwischen 13.000 und 13.430 Punkten fort und stabilisierte sich zum Handelsschluss in der Mitte des Trendkanals. Maßgebliche Impulse werden in den kommenden Tagen aus Washington oder dem Nahen Osten kommen. Sollte sich die Lage im Nahen Osten beruhigen, besteht die Chance auf eine Erholung bis zur Widerstandsmarke von 13.430 Punkten. Weitere Eskalationen könnten die Aktienmärkte derweil unter Druck setzen und den DAX in Richtung 13.000 Punkte schicken.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 11.10.2019 - 07.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 08.01.2015 - 07.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX6P27 4,31 8.600 13.600 19.03.2020 DAX HX6VK5 7,77 8.800 14.000 19.03.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.01.2020; 17:45 Uhr

