Trotz hoher Preise sind Immobilien beliebter denn je. Wo das leichtsinnig macht, was bei der Finanzierung schiefgehen kann und welche Fallstricke gerade für Neulinge lauern, erklärt ein Immobilien-Berater im Interview.

Michel Sawall ist Immobilien-Berater und Eigentümer der Berliner Agentur Sawall Immobilien.

WirtschaftsWoche: Die anhaltenden Nullzinsen treiben immer mehr Menschen zum Immobilienkauf. Werden die Käufer leichtsinniger?Michel Sawall: Die niedrigen Zinsen sorgen dafür, dass Kaufentscheidungen leichter gefällt werden. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass die Menschen in Bezug auf die Finanzierung leichtsinniger geworden sind. Wohl aber in Bezug auf das knappe Angebot. Wer schon drei, vier Mal bei seiner Wunschimmobilie nicht zum Zug gekommen ist, der wird das nächste Mal schnell bei einer Immobilie zusagen. Vielleicht auch zu schnell.

Was sollten Immobilienkäufer stattdessen vor der Entscheidung beachten?Die Unterlagen sollten sorgfältig geprüft werden. Dazu gehört auch, ins Grundbuch zu schauen. Gibt es dort irgendetwas, das den Verkauf stören könnte? Entspricht der Kaufpreis dem Wert der Immobilie? Gibt es Bauvorhaben oder Nachbarschaftsrechte, die wiederum das Bauvorhaben behindern?Mir ist zum Beispiel von einem Grundstück am Wannsee bekannt, dass im Grundbuch eine sogenannte "Grundgerechtigkeit" zugunsten anderer Grundstücke eingetragen war. Diese gewährleistete, dass die Sicht von diesen anderen Grundstücken auf den Wannsee unverbaubar blieb. Der Kaufinteressent wollte dort aber freilich ein Haus bauen. Und so musste er aufwändige Verhandlungen mit allen Eigentümern führen, um diese dazu zu bewegen, auf dieses fast 100 Jahre alte Recht zu verzichten.

Was ist mit Eigentumswohnungen?Bei Eigentumswohnungen sollte man sich unbedingt die Protokolle der Eigentümerversammlung anschauen, damit man nachher keine bösen Überraschungen erlebt. Sind genug Rückstellungen gebildet? Sind Renovierungen oder Sanierungen geplant? Es gibt Eigentümergemeinschaften mit hohen Rücklagen, da muss man sich keine Sorgen machen. Da ist viel angespart. Es gibt aber auch solche, die Spitz auf Knopf kalkulieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...