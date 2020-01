Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Aufsichtsratsvorsitzender Robert Perchtold verstorben^ DGAP-Ad-hoc: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Aufsichtsratsvorsitzender Robert Perchtold verstorben07.01.2020 / 21:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA hat heute mit tiefer Betroffenheit erfahren, dass der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft, Herr Robert Perchtold (57), der seit dem 13. Dezember 2018 Vorsitzender des Aufsichtsrats war, in der Nacht von Sonntag auf Montag verstorben ist. Der Aufsichtsrat wird seine Aufgaben unter Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Dr. Dirk Monheim, unverändert wahrnehmen.Die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA wird Robert Perchtold ein ehrendes Andenken bewahren.07.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA Am Sportpark 9 82008 Unterhaching Deutschland Telefon: +49 (0)89 61559160 E-Mail: aktie@spvggunterhaching.de Internet: www.spvggunterhaching.de ISIN: DE000A2TR919 WKN: A2TR91 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 948595Ende der Mitteilung DGAP News-Service948595 07.01.2020 CET/CEST