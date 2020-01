Das Thema Nachhaltigkeit ist präsenter denn je, auch bei Anlegern steigt das Interesse. Lässt sich mit nachhaltigen Investments ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz leisten? Was Anleger tun können.

Die Finanzwirtschaft bietet eine Reihe von Lösungen an, um Anlegern das "grüne" Investieren zu ermöglichen, etwa "Green Bonds" oder Fonds nach sogenannten ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance). Der Fokus liegt dabei meist auf der Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen (Emissionsbegrenzung), etwa durch Investitionen in erneuerbare Energien. Das Problem: Inwieweit dadurch fossile Energieträger ersetzt und ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden, ist für Privatanleger nur schwer nachvollziehbar. Eine gesetzliche Offenlegungspflicht für die Emittenten solcher Produkte gibt es derzeit nicht - in einigen Fällen bleibt es daher lediglich beim "grünen" Anstrich.

Doch gibt es Alternativen? Sinnvoll erscheint es, sich bei der nachhaltigen Geldanlage mit der aktiven Senkung und langfristigen Bindung von CO2 zu befassen.

Wald als nachwachsender Rohstoff

Standardisierte Anlagemöglichkeiten, die gezielt den Zweck der CO2-Bindung verfolgen, sind begrenzt - insbesondere für Privatanleger. Eine Option bieten Investments in Wald. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände e.V. (AGDW) befindet sich die Hälfte aller Waldflächen in Deutschland, dies sind rund fünf Millionen Hektar, in Privateigentum. Nachhaltigkeitsmotive und wirtschaftlich-renditebezogene Motive lassen sich bei einer Wald-Anlage grundsätzlich in Einklang bringen. Wald dient effektiv als aktiver CO2-Senker, gleichzeitig erwerbe ich als Anleger Sachwerte mit langfristiger Wertsteigerung und generiere Erträge durch die Vermarktung des nachwachsenden Rohstoffes Holz.

Allerdings gibt es auch Risiken, etwa Kollateralschäden durch Schädlingsbefall, Unwetter oder Waldbrand. Zudem sind Forst-Anlageformen vergleichsweise ...

