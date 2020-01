Die Aktienmärkte reagieren mit Verlusten auf die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten. Klassische Krisenwährungen hingegen sind gefragt.

Am 3. Januar tötete eine US-Drohne den iranischen General Qassem Suleimani in Bagdad. Diese Nachricht schlug hohe Wellen - US-Präsident Donald Trump drohte via Twitter mit Gegenschlägen, sollte der Iran als Reaktion auf die Tötung Suleimanis amerikanische Ziele angreifen. Diese Nachrichten bewegten auch die Finanzmärkte, allen voran den Ölpreis. Er stieg aufgrund der unsicheren Lage in der ölreichen Region kurzzeitig über 70 Dollar.

Ebenfalls deutlich hinzu gewannen klassische Krisenwährungen wie Anleihen oder Gold. Das Edelmetall kratzte in Euro gerechnet gar an seinem Allzeithoch. Der Goldpreis befindet sich damit, wie schon 2019, ...

