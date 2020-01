Einer Studie von Refinitiv Eikon zufolge gab es im Goldsektor in 2019 bisher 345 Übernahmen im Wert von30,5 Mrd. USD.Das ist starker Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren.So hat das Analysehaus S&P Global Market Intelligence in einem älteren Beitrag diverse Statistiken der M&A Transaktionen im Goldsektor des Vorjahres zusammengetragen. Dabei kam heraus, dass der Wert aller 46 Transaktionen in 2018 insgesamt11,7 Mrd. USD betrug.Dabei wurde für eine Unze Gold durchschnittlich73,66 USDgezahlt.Lesen ...

