LONDON, 7. Januar (WNM/BBC) - Der Ölkonzern BP verkauft ein Bündel an Nordsee-Anlagen um 625 Millionen US-Dollar. Premier Oil wird die Andrew-Plattform, die BP-Mehrheitsbeteiligung an fünf umliegenden Feldern sowie die Minderheitsbeteiligung an dem von Royal Dutch Shell betriebenen Shearwater-Feld übernehmen. Das berichtet die BBC. BP sagte der BBC, der Verkauf sei Teil einer "Umgestaltung" des Nordsee-Portfolios. Die fünf Felder produzieren alle über die Andrew-Plattform. Das Andrew-Portfolio umfasst ...

