BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 35 (30) EUR - 'OVERWEIGHT'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 58 (60) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 160 (147) EURDEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 17 (20) EUR - 'HOLD' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 61 (66) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 53 (52) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT EVONIK AUF 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - ZIEL 32,60 (30,10) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 60 (61) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 110 (98,50) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 130 (133) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TELE COLUMBUS AUF 3,20 (2,20) EUR - 'NEUTRAL'UBS HEBT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...