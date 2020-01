Gleich zu Beginn des Jahres kam er recht unerwartet: Der so berüchtigte "Black Swan". Das Ereignis, mit dem so gut wie niemand rechnet. Der USA-Iran-Konflikt belastet nicht nur die globale Politik sondern natürlich auch die internationalen Kapitalmärkte. So auch den deutschen Leitindex DAX 30. Daran werden auch zunächst die heute zur Veröffentlichung anstehenden Fundamentaldaten nichts Gravierendes ändern. Im Gegenteil… Zur Sekunde wurden deutschen Auftragseingänge mit einem deutlichen Minus veröffentlicht. ...

