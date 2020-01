Die nunmehr im global market der Wiener Börse handelbare französisch-österreichische Biotech-Company Valneva gab bekannt, dass am 24. Februar 2020 mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) ein Treffen zum Ende der Phase 2 (EOP2) für ihren Chikungunya-Einzelimpfstoffkandidaten geplant ist. Dabei will Valneva den Plan für klinische Studien und Lizenzen der Phase 3 vorlegen. VLA1553 wurde von der FDA mit der Fast Track-Kennzeichnung ausgezeichnet und ist möglicherweise für einen Priority Review Voucher berechtigt, wie es heißt.

Den vollständigen Artikel lesen ...