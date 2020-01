Der Ölpreis steigt um vier Prozent, gibt die Gewinne jedoch wieder ab. Der Goldpreis überspringt kurzzeitig eine wichtige Marke.

Nach den iranischen Raketenangriffen auf Einrichtungen des US-Militärs im Irak reagieren Investoren an den Rohstoffmärkten zunehmend nervös. Zunächst sprang der Ölpreis in der Nacht zu Mittwoch rund vier Prozent nach oben. Der Goldpreis kletterte in der Spitze um zwei Prozent auf über 1610 Dollar pro Unze (rund 31 Gramm).

Am späten Dienstagabend hatte der Iran den Luftwaffenstützpunkt Ain al-Assad im Zentrum des Iraks und eine Basis in der nördlichen Stadt Erbil mit dutzenden Boden-Boden-Raketen aus Vergeltung für die Tötung des Generals Soleimani angegriffen.

Als sich jedoch die Angriffe als weniger gravierend als zunächst angenommen herausstellten, gaben Öl und Gold einen großen Teil der Gewinne wieder ab. Der Preis für die Nordseesorte Brent rutsche unter 69 Dollar pro Barrel (rund 159 Liter). Der Goldpreis konnte sich nicht über der Marke von 1600 Dollar halten und notierte am Mittwochmittag bei rund 1580 ...

