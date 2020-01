Es schien keine gute Woche für Evotec zu werden: Am Montag nach Börseneröffnung rutschten die Papiere des Wirtstoffforschungsunternehmens von zuletzt mehr als 23 Euro zunächst massiv auf 21,45 Euro ab. Von diesem Absturz hat sich die Evotec-Aktie mittlerweile wieder deutlich erholt. Am Montag ging sie bereits bei 22,28 Euro aus dem Handel, am Dienstag standen schon wieder 22,74 Euro auf dem Kurszettel. Und auch wenn der Mittwoch etwas schwächer begann: Dass die Anteilscheine von Evotec grundsätzlich ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...